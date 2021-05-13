هنية يتلقى اتصالاً هاتفياً من مسؤوليين مصريين حول آخر التطورات بغزة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الخميس، إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، "تلقى اتصالاً هاتفياً من الأشقاء في مصر".



وأضافت الحركة، في تصريح صحفي، أن الاتصال تناول آخر التطورات السياسية والميدانية في القدس وغزة والأراضي الفلسطينية.



وقال هنية، في تصريح ، مساء أمس الأربعاء: "إن المواجهة مع العدو مفتوحة، والدفاع عن أهلنا في غزة سيتواصل، وكلما غاب قائد خلفه صف طويل من القادة الذين يحملون الراية ويواصلون الطريق نحو النصر والتحرير والعودة".



وأضاف هنية، في تعقييبه على اغتيال الاحتلال لقيادات في القسام: "المقاومة إرادتها صلبة وذراعها طويلة، ومستعدة لكل السيناريوهات المحتملة".