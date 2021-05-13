الجهاد الإسلامي تدعو السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني

رام الله - دنيا الوطن





وجهت حركة الجهاد الإسلامي تحية إجلال للشعب الفلسطيني المنتفض في وجه الاحتلال في اللد ورهط وعكا وأم الفحم وغيرها من مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل.

وقالت الجهاد في بيان لها وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "إن هذه الانتفاضة المتزامنة مع تجدد اقتحامات الاحتلال لساحات المسجد المبارك وإرهاب المستوطنين بالقدس المحتلة وتصعيد العدوان على غزة، هي أوضح دليل على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مصيره وأهدافه الوطنية العليا"وأضافت الجهاد، " لقد ضاق شعبنا بالاحتلال وممارساته، وآن الأوان لأن ننخرط جميعاً ونصطف في وجه مخططاته الإرهابية والعدوانية"واستطردت: " إننا ندعو السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ الموقف الذي ينتظره كل الأحرار بإعلان وقف التنسيق الأمني، كما ندعو كافة القوى بالضفة للانخراط في فعاليات الانتفاضة والغضب ضد الاحتلال"