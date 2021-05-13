السعودية تسعى للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات بالقدس وغزة

رام الله - دنيا الوطن





تلقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اتصال هاتفي من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يهنيه فيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً وقوف المملكة مع دولة فلسطين، حكومة وشعباً في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة.





كما أكد الوزير مبادرة المملكة العربية السعودية بدعوة اجتماع استثنائي وزاري للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد القادم ودعوة دولة فلسطين للمشاركة في هذا الاجتماع الهام والذي يأتي بعد عدة أيام من انعقاد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين حضورياً، بسبب خطورة الأحداث وترديها وأهمية استكمال تلك الجهود الإسلامية المشتركة لنصرة الشعب الفلسطيني وتقديم كل العون والمساعدة له في مثل هذه الظروف الصعبة.







من جهته أكد بن فرحان على استكمال مساعيه مع كل الدول الصديقة للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها على القدس وقطاع غزة، وأن هذه المساعي ستستمر خلال الأيام القادمة حتى تتوقف تلك الاعتداءات.





بدوره شكر المالكي نظيره السعودي على هذا الاتصال وأكد استعداده المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي دعت إليه المملكة، كما وأكد تقديره لجهود وزير الخارجية السعودي، والتي تتسق مع الجهود المتواصلة والثابتة للقيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين سلمان و ولي العهد محمد بن سلمان، وكذلك الجهود المستمرة لفيصل بن فرحان وزير الخارجية.





واتفق الوزيران على استمرار هذه الاتصالات بينهما لتحقيق الأهداف المرجوة ووقف العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس والاقصى، وعلى قطاع غزة.