كتائب القسام تحذر الاحتلال: التوغل البري فرصة لزيادة قتلى وأسرى العدو

صورة نشرتها كتائب القسام تتحدث عن أسر جنود

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رام الله - دنيا الوطن

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، مساء الخميس، تعليقاً على تلويح الاحتلال بحملة برية ضد غزة: "إن التوغل البري في أي منطقة بغزة سيكون فرصة لزيادة قتلى وأسرى العدو".



وقالت قناة (الجزيرة) الفضائية: إن جيش الاحتلال استدعى 16 ألف جندي احتياط، من بينهم سبعة آلاف سيعملون على دعم منظومة القبة الحديدية.



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوناثان كونريكوس، قد أكد، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال ينتظر أمراً للقيام بعملية برية في قطاع غزة.



ورداً على سؤال الصحفيين بشأن احتمال القيام بعملية برية، قال: "إن وحدات الجيش في مراحل مختلفة من الاستعدادات، بما في ذلك تعليمات قيادة الأركان العامة، إلا أنه لم يصدر أمر بتنفيذ عملية كهذه بعد وقال ننتظر الموافقة عليها".