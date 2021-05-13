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المقاومة تمطر تل أبيب ومطار (بن غوريون) بالرشقات الصاروخية

المقاومة تمطر تل أبيب ومطار (بن غوريون) بالرشقات الصاروخية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، مساء الخميس، رشقات صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات ومدن الاحتلال الإسرائيلي، رداً على القصف المتواصل على غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات صفارات الإنذار دوت، في قاعدة (بالماخيم) الجوية، والمخصصة للتجارب الصاروخية والدفاعية.

ودوت صفارات الإنذار عدة مرات، في شرق تل أبيب، والرملة واللد، وغلاف غزة ومحيط مطار (بن غوريون)، فيما تواصل فصائل المقاومة إطلاق الرشقات الصاروخية.

 

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