المقاومة الوطنية يتسللون لبوابة موقع (كيسوفيم العسكري) ويشتبكون مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
على شعبنا وقدسنا، مشددةً على أن ستمرارها في خيار المقاومة وتصعيدها حتى رحيل الاحتلال.
تمكن مقاتلوا كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من التسلل إلى بوابة موقع كيسوفيم العسكري شرق دير البلح وسط قطاع غزة، الأربعاء.
وأوضحت الكتائب أنهم اشتبكوا مع جنود الاحتلال المتواجدين في قلبة الإرسال، مسستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف (R.B.G)، ثم عادوا إلى قواعدهم سالمين، بإسناد وتغطية من وحدات المدفعية التي دكت الموقع بعدد من قذائف الهاون، وقد أصيب خلال العملية أحد مقاتلي الكتائب بجراح متوسطة.
وأكدت الكتائب أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على عدوان الاحتلال المتواصل
على شعبنا وقدسنا، مشددةً على أن ستمرارها في خيار المقاومة وتصعيدها حتى رحيل الاحتلال.
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