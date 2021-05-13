المقاومة الوطنية يتسللون لبوابة موقع (كيسوفيم العسكري) ويشتبكون مع الاحتلال

تمكن مقاتلوا كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من التسلل إلى بوابة موقع كيسوفيم العسكري شرق دير البلح وسط قطاع غزة، الأربعاء.





وأوضحت الكتائب أنهم اشتبكوا مع جنود الاحتلال المتواجدين في قلبة الإرسال، مسستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف (R.B.G)، ثم عادوا إلى قواعدهم سالمين، بإسناد وتغطية من وحدات المدفعية التي دكت الموقع بعدد من قذائف الهاون، وقد أصيب خلال العملية أحد مقاتلي الكتائب بجراح متوسطة.





رام الله - دنيا الوطنوأكدت الكتائب أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على عدوان الاحتلال المتواصلعلى شعبنا وقدسنا، مشددةً على أن ستمرارها في خيار المقاومة وتصعيدها حتى رحيل الاحتلال.