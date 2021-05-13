شاهد: سرايا القدس تطلق رشقات من صواريخ (البدر 3) المطور صوب عسقلان وسديروت
رام الله - دنيا الوطن
بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الخميس، مشاهد فيديو تظهر اطلاقها، رشقات من صواريخ (البدر 3) المطور، صوت مستوطنتي (عسقلان) و(سديروت).
بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الخميس، مشاهد فيديو تظهر اطلاقها، رشقات من صواريخ (البدر 3) المطور، صوت مستوطنتي (عسقلان) و(سديروت).
وكانت سرايا القدس، قد اطلقت عند الساعة 6.20 مساء اليوم الخميس، رشقة صاروخية على مدينة أسدود المحتلة، ودكت موقع ايرز بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
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