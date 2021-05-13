إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال "إسرائيل"
رام الله - دنيا الوطن
أطلق مساء اليوم الخميس، ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان، تجاه شمال إسرائيل.
وقالت قناة (الجزيرة) الفضائية: "فصائل فلسطينية قد تكون من أطلق الصواريخ الثلاثة من جنوب لبنان".
بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "موضوع إطلاق الصواريخ من لبنان قيد الفحص".
من جانبه، ذكر موقع "انتل سكاي" المتخصص أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من قرية القليلة جنوب لبنان في تجاه اسرائيل.
يتبع..
أطلق مساء اليوم الخميس، ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان، تجاه شمال إسرائيل.
وقالت قناة (الجزيرة) الفضائية: "فصائل فلسطينية قد تكون من أطلق الصواريخ الثلاثة من جنوب لبنان".
بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "موضوع إطلاق الصواريخ من لبنان قيد الفحص".
من جانبه، ذكر موقع "انتل سكاي" المتخصص أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من قرية القليلة جنوب لبنان في تجاه اسرائيل.
يتبع..
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