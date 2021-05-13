إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال "إسرائيل"

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق مساء اليوم الخميس، ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان، تجاه شمال إسرائيل.



وقالت قناة (الجزيرة) الفضائية: "فصائل فلسطينية قد تكون من أطلق الصواريخ الثلاثة من جنوب لبنان".



بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "موضوع إطلاق الصواريخ من لبنان قيد الفحص".



من جانبه، ذكر موقع "انتل سكاي" المتخصص أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من قرية القليلة جنوب لبنان في تجاه اسرائيل.



يتبع..