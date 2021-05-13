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شؤون فلسطينية

القسام تطلق 10 صواريخ (قسام 20) على حشودات إسرائيلية في (ياد مردخاي)

القسام تطلق 10 صواريخ (قسام 20) على حشودات إسرائيلية في (ياد مردخاي)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، انها قصفت عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، حشودات عسكرية إسرائيلية شرق (ياد مردخاي)، ب10 صواريخ (قسام 20).

وكانت القسام، قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن إدخال صاروخ جديد إلى الخدمة لضرب المناطق المحتلة، بمدى أكبر.

وقال أبو عبيدة: "بسم الله وبقوة الله وعلى بركة الله، وبأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250كم وبقوة تدميرية هي الأكبر؛ نصرة للأقصى وجزءاً من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم".

وأضاف أبو عبيدة "ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدفٍ نحدده ونقرره بعون الله".

وأكد أنه "بناءً على ذلك، فإن قائد الأركان يدعو شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة، والله أكبر وما النصر إلا من عند الله".

وذكر: "هذا غرس القائد أبو عماد باسم عيسى والمهندس جمعة الطحلة أبو رحمة والدكتور جمال الزبدة ووليد شمالي وحازم الخطيب وسامي رضوان وغيرهم من إخوانهم الأطهار الأبرار".

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