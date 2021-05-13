الإعلامي الحكومي: ندين استهداف الاحتلال للصحفيين شمال غزة

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رام الله - دنيا الوطن

دان، المكتب الإعلامي الحكومي، استهداف طائرة استطلاع تتبع الاحتلال لسيارة مدنية تحمل شارة (صحافة press) تقل ثلاثة صحفيين فلسطينيين بصاروخ خلال تغطيتهم الإخبارية في القرية البدوية شمال قطاع غزة، ما أدى لإصابتهم بجروح وصفت ما بين المتوسطة والخفيفة، والصحفيون هم: مصطفى حسونة ومحمد العالول وداوود أبو الكاس، ويعملون في وكالتي الأناضول التركية وفلسطين اليوم المحلية.



وبحسب إفادة الصحفيين المصابين فقد تعرضوا للقصف أثناء عودتهم من تغطية القصف الذي تعرضت له القرية البدوية شمال قطاع غزة، مؤكدين أن عناية الله وستراتهم الواقية هي التي حمتهم وحالت دون إلحاق إصابات بليغة بهم يمكن أن تودي بحياتهم.



وجدد المكتب الاعلامي الحكومي، إدانته لهذه الجريمة الجديدة التي تستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام خلال هذا العدوان، معتبرا أن ذلك انتهاكاً واعتداءً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحميهم بوصفهم أعياناً مدنية ويجرم الاعتداء عليهم، مكرراً دعوته للمنظمات الدولية والحقوقية المعنية بحرية الرأي والتعبير، بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة لهم ومقراتهم .



وطالب هذه المنظمات والاتحادات بشطب عضوية دولة الاحتلال فيها، وتشكيل لجنة تحقيق دولية ميدانية في الجرائم والاعتداءات المرتكبة بحق الصحفيين وصولا لنيل العقاب والجزاء عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين.