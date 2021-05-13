شاهد: اشتباكات مسلحة في مدينة اللد وإصابة مستوطن بجروح خطيرة









رام الله - دنيا الوطناندلعت اشتباكات مسلحة بين أهالي من مدينة اللد، والمستوطنين، التي جابت شوراع الأحياء العربية، مساء اليوم الخميس، مما اسفر عن اصابة مستوطن بجروح وصفت بالخطيرة.وحاول المستوطنون وأنصار اليمين الاعتداء على المنازل في الأحياء العربية في مدينة اللد، التي جابوا شوارعها هاتفين "الموت للعرب"، بحسب موقع (عرب 48).وأطلق المستوطنون النار باتجاه المنازل العربية، ما دفع الأهالي إلى محاولة الدفاع عن أنفسهم وأولادهم، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المستوطنين، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجراح وصفت بـ"الخطيرة".ودفع الجيش الإسرائيلي بمركبات عسكرية إلى المدينة؛ وذلك في أعقاب توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإدخال قوات من الجيش في المدن المختلطة، وتنفيذ اعتقالات إدارية وفرض حظر تجول في اللد ونشر قوات "حرس الحدود" في المدينة.