نجاة صحفيين بعد إطلاق صاروخ استطلاع نحوهم قرب القرية البدوية شمال القطاع

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نجا مجموعة من الصحفيين، مساء اليوم الخميس، بعد إطلاق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، صاروخاً تجاه سياراتهم، قرب القرية البدوية شمالي قطاع غزة، بحسب (قناة الأقصى).



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت أهدافاً في قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، اسفر عن العديد من الشهداء والجرحى.



في المقابل، أطلقت المقاومة الفلسطينية العشرات من الرشقات الصاروخية، تجاه مستوطنات غلاف غزة وتل أبيب، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المواطنين.