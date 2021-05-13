(الجزيرة): أرتال من الدبابات الإسرائيلية تتقدم نحو مناطق قريبة من الحدود مع قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (الجزيرة)، مساء اليوم الخميس، بأن أرتالاً من الدبابات الإسرائيلية، تقدمت باتجاه مناطق قريبة من السياج الفاصل مع قطاع غزة.



في السياق، اكدت القناة، بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي، استدعى 16 ألف جندي احتياط، بينهم 7 الاف، لدعم منظومة القبة الحديدية.



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوناثان كونريكوس، قد أكد، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال ينتظر أمرًا للقيام بعملية برية في قطاع غزة.



وردًا على سؤال الصحفيين بشأن احتمال القيام بعملية برية، قال: "إن وحدات الجيش في مراحل مختلفة من الاستعدادات، بما في ذلك تعليمات قيادة الأركان العامة، إلا أنه لم يصدر أمر بتنفيذ عملية كهذه بعد وقال ننتظر الموافقة عليها ".