شاهد: "الداخلية" بغزة تنشر صوراً للدمار الذي لحق بمقار أمنية وشرطية خلال العدوان الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صوراً من الدمار الذي لحق بعدد من المقار الشرطية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، جراء استهدافها خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ الاثنين الماضي.
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صوراً من الدمار الذي لحق بعدد من المقار الشرطية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، جراء استهدافها خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ الاثنين الماضي.
التعليقات