شركات المقاولات تتسابق لرفع ركام العدوان الإسرائيلي على القطاع





رام الله - دنيا الوطنهبت شركات المقاولات مسرعة لتلبية نداء اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة لرفع ركام العدوان المتواصل على القطاع.وسخرت الشركات عتادها وآلياتها وجرافاتها لإزالة ركام البنايات والبيوت والمؤسسات التي استهدافها العدوان الغاشم.وكان الاتحاد دعا المقاولين ممن لديهم المعدات التالية: (باجر أو حفار أو جرافة) التواصل مع نقيب المقاولين للتنسيق مع وزارة الأشغال والحكم المحلي و البلديات جراء حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له غزة.يذكر أن الاتحاد أعلن تعليق كافة الفعاليات النقابية القاضية بمقاطعة العطاءات كما أعلن حالة الاستنفار القصوى في صفوف شركاته والاستعداد والجهوزية بكافة طواقمها و معداتها ووضعها تحت تصرف الوزارات المختصة و البلديات و الدفاع المدني.