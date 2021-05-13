"الداخلية" بغزة: الأجهزة الأمنية والشرطية اتخذت التدابير اللازمة قبل بدء العدوان تحسباً للقصف

جانب من قصف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، إن الأجهزة الأمنية والشرطية اتخذت التدابير اللازمة قبل بدء العدوان؛ تحسباً للقصف من قبل الاحتلال الذي يتعمد استهداف تلك المقار في مثل هذه الظروف.



وأضاف في تصريحات لقناة (العربي)، "ندعو المواطنين للتواصل مع الوزارة في حالات الطوارئ عبر الاتصال بالأرقام المجانية: 109 للعمليات المركزية، 102 للدفاع المدني، و100 للشرطة".



وتابع البزم: "اتخذنا التدابير اللازمة لتأمين وحماية النزلاء بمراكز التأهيل والإصلاح في ظل العدوان، ولدينا تنسيق وتواصل مع مؤسسات دولية بهذا الصدد".



وشدد على أن "الأجهزة الأمنية والشرطية تعمل باستمرار على إبقاء الجبهة الداخلية قوية ومتماسكة خلال هذا العدوان الغاشم".