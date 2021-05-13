"الأشغال" بغزة: أكثر من 500 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي و2500 وحدة هدم جزئي

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، بأن أكثر من 500 وحدة سكنية في القطاع، تعرضت للهدم الكلي، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.



وأضافت: بأن 2500 وحدة سكنية تعرضت لأضرار جزئية، وأربعة أبراج سكنية، و58 مقراً حكومياً شملت مدارس ومراكز رعاية صحية ومحطات تحلية.





وتابعت الوزارة: "كما تعرضت شبكة الطرق والبنية التحتية في عدد من المناطق للتدمير الكلي.



وشدد على أن طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل على مدار الساعة في فتح الشوارع وردم الحفر وإزالة الركام، كما تقوم فرق حصر الأضرار بأعمالها في عمليات الحصر الأولي للعدوان.

رام الله - دنيا الوطن