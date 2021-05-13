حماس تعلق على ‏إدخال كتائب القسام أسلحة جديدة في معركة "سيف القدس"

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، على ‏إدخال كتائب القسام أسلحة جديدة في معركة "سيف القدس".



وقال الناطق باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ‏إدخال كتائب القسام لأسلحة جديدة في معركة "سيف القدس"، تؤسس لمرحلة جديدة من فرض المعادلات لردع الاحتلال ومنعه من الاستمرار في جرائمه.



وأضاف: بأن ذلك يؤكد جدية المقاومة في ممارسة واجبها في الدفاع عن شعبها ومقدساته.



وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، بأنها نفذت عدة هجمات عبر طائرات مسيرة.



وقالت في بيان مقتضب: "كتائب القسام نفذت عدة هجمات ضد أهدافٍ صهيونية عبر طائراتٍ مسيرةٍ انتحارية".



ولاحقاً أصدرت كتائب القسام بياناً قالت فيه: "بعون الله وقوته وتوفيقه أدخلت كتائب القسام سلاحاً جديداً إلى الخدمة في معركة (سيف القدس)".



وأضافت: "تم استهداف بعددٍ من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز شهاب محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر أمس الأربعاء، وتحشداتٍ عسكريةً على تخوم قطاع غزة ظهر اليوم الخميس، وذلك رداً على العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واغتيال ثلةٍ من قادة ومهندسي القسام، ونعد العدو بالمزيد طالما استمر في عدوانه".



ووفق قناة (كان)، فإن طائرة مسيرة مفخخة نجحت في اختراق أجواء غلاف غزة، وانفجرت فوق احد الكيبوتسات، فيما لم تقع إصابات.