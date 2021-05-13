غزة: تحذيرات من تداعيات تأثر البنى التحتية لمنظومة الكهرباء بفعل العدوان الإسرائيلي

غزة: تحذيرات من تداعيات تأثر البنى التحتية لمنظومة الكهرباء بفعل العدوان الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
حذر مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، م. ماهر عايش من تداعيات تأثر البنى التحتية لقطاع الكهرباء والخدمات المختلفة في قطاع غزة نتيجة العدوان المتواصل لليوم الرابع على التوالي.
حذر مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، م. ماهر عايش من تداعيات تأثر البنى التحتية لقطاع الكهرباء والخدمات المختلفة في قطاع غزة نتيجة العدوان المتواصل لليوم الرابع على التوالي.
وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الكوادر الفنية و الهندسية في الشركة تبذل جهود كبيرة وتكافح من أجل إصلاح شبكات الكهرباء المتعطلة نتيجة القصف العشوائي في أماكن كثير بغزة.
وقال: اإن عمليات القصف طالت البنية التحتية لشبكة الكهرباء وألحقت بها خسائر كبيرة، وقد ترافق ذلك مع فقدان عدد من الخطوط الرئيسية من داخل أراضي عام 48، بالإضافة إلى انخفاض قدرة التوليد من المحطة الوحيدة في القطاع وبشكل تدريجي ستتوقف إن لم يتم استئناف ضخ الوقود مما سيكون له أثر كبير على تزويد المرافق الحيوية بالكهرباء مثل المستشفيات و مضخات الصرف الصحي وآبار المياه وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات خطيرة على حياة المواطنين وعلى قدرة الشركة في الاستمرار بتقديم الخدمة رغم عملها المتواصل بدون انقطاع منذ بداية العدوان.
ووجه عايش تقديره وشكره لموظفي الشركة الذين يعملون في هذه الظروف الاستثنائية و تحت القصف للحفاظ على استمرار الطاقة الكهربائية المحدودة، ووجه شكره كذلك لجميع المؤسسات الوطنية وطواقمنا العاملة تحت وطأة القصف والعدوان.
ووجه مدير عام الشركة كذلك دعوته للمجتمع الدولي لبذل جهود حقيقية وملموسة لوقف انهيار وتوقف الخدمات الأساسية في قطاع غزة وعلى رأسها منظومة الكهرباء وهو ما سيشكل مساس مباشر بحياة أكثر من مليوني نسمة.
ووجه عايش تقديره وشكره لموظفي الشركة الذين يعملون في هذه الظروف الاستثنائية و تحت القصف للحفاظ على استمرار الطاقة الكهربائية المحدودة، ووجه شكره كذلك لجميع المؤسسات الوطنية وطواقمنا العاملة تحت وطأة القصف والعدوان.
ووجه مدير عام الشركة كذلك دعوته للمجتمع الدولي لبذل جهود حقيقية وملموسة لوقف انهيار وتوقف الخدمات الأساسية في قطاع غزة وعلى رأسها منظومة الكهرباء وهو ما سيشكل مساس مباشر بحياة أكثر من مليوني نسمة.
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