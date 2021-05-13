غزة: تحذيرات من تداعيات تأثر البنى التحتية لمنظومة الكهرباء بفعل العدوان الإسرائيلي





وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الكوادر الفنية و الهندسية في الشركة تبذل جهود كبيرة وتكافح من أجل إصلاح شبكات الكهرباء المتعطلة نتيجة القصف العشوائي في أماكن كثير بغزة.









ووجه عايش تقديره وشكره لموظفي الشركة الذين يعملون في هذه الظروف الاستثنائية و تحت القصف للحفاظ على استمرار الطاقة الكهربائية المحدودة، ووجه شكره كذلك لجميع المؤسسات الوطنية وطواقمنا العاملة تحت وطأة القصف والعدوان.



ووجه مدير عام الشركة كذلك دعوته للمجتمع الدولي لبذل جهود حقيقية وملموسة لوقف انهيار وتوقف الخدمات الأساسية في قطاع غزة وعلى رأسها منظومة الكهرباء وهو ما سيشكل مساس مباشر بحياة أكثر من مليوني نسمة.

























وقال: اإن عمليات القصف طالت البنية التحتية لشبكة الكهرباء وألحقت بها خسائر كبيرة، وقد ترافق ذلك مع فقدان عدد من الخطوط الرئيسية من داخل أراضي عام 48، بالإضافة إلى انخفاض قدرة التوليد من المحطة الوحيدة في القطاع وبشكل تدريجي ستتوقف إن لم يتم استئناف ضخ الوقود مما سيكون له أثر كبير على تزويد المرافق الحيوية بالكهرباء مثل المستشفيات و مضخات الصرف الصحي وآبار المياه وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات خطيرة على حياة المواطنين وعلى قدرة الشركة في الاستمرار بتقديم الخدمة رغم عملها المتواصل بدون انقطاع منذ بداية العدوان.ووجه عايش تقديره وشكره لموظفي الشركة الذين يعملون في هذه الظروف الاستثنائية و تحت القصف للحفاظ على استمرار الطاقة الكهربائية المحدودة، ووجه شكره كذلك لجميع المؤسسات الوطنية وطواقمنا العاملة تحت وطأة القصف والعدوان.ووجه مدير عام الشركة كذلك دعوته للمجتمع الدولي لبذل جهود حقيقية وملموسة لوقف انهيار وتوقف الخدمات الأساسية في قطاع غزة وعلى رأسها منظومة الكهرباء وهو ما سيشكل مساس مباشر بحياة أكثر من مليوني نسمة.

رام الله - دنيا الوطنحذر مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، م. ماهر عايش من تداعيات تأثر البنى التحتية لقطاع الكهرباء والخدمات المختلفة في قطاع غزة نتيجة العدوان المتواصل لليوم الرابع على التوالي.