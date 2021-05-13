طالع: أسماء الشهداء الأطفال خلال أربعة أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع

أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، تقريراً بأسماء (شهداء نداء القدس) من الأطفال خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.





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رام الله - دنيا الوطن