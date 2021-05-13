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استشهاد أربعة أشخاص بعد قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج
استهداف منزل في مخيم البريج أثناء وجود السكان في داخله
"الصحة" بغزة: 87 شهيداً من بينهم 18 طفلاً وثماني سيدات و530 إصابة بجراح مختلفة خلال العدوان الإسرائيلي
سقوط شظايا صاروخ من القبة الحديدية على منزل أحد المواطنين شرقي بيت حانون ونقل إصابة من المكان
استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء استهدف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة الخطيب في مخيم البريج وسط القطاع
سرايا القدس: رشقات خرجت قبل قليل أثناء زيارة الرئيس الإسرائيلي ريفلين لمدينة سديروت
طالع: أسماء الشهداء الأطفال خلال أربعة أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، تقريراً بأسماء (شهداء نداء القدس) من الأطفال خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.
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