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شؤون فلسطينية

طالع: أسماء الشهداء الأطفال خلال أربعة أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع

طالع: أسماء الشهداء الأطفال خلال أربعة أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، تقريراً بأسماء (شهداء نداء القدس) من الأطفال خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

طالع الأسماء 

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