بعدة صليات صاروخية.. سرايا القدس تعلن استهداف منصة القبة الحديدية بمنطقة "نير اسحاق"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف منصة القبة الحديدية في منطقة "نير اسحاق" في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة.



وأضافت في بيان لها: بأن الاستهداف جاء بعدة صليات صاروخية مكثفة ومركزة.



كما أعلنت سرايا القدس، أنها دكت مدينتي عسقلان وسديروت بعشرات الصليات المكثفة من الصواريخ، مشيرة إلى "وابل كبير جداً من الصواريخ أطلق على مركز النقب وعسقلان وغلاف غزة".



من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت بطاريات مدفعية إسرائيلية شرق غزة، بـ12 صاروخا من طراز "Q20".