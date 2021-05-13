شؤون فلسطينية

شاهد: كتائب القسام تعرض مشاهد لطائرة "شهاب" التي أدخلتها الخدمة خلال معركة سيف القدس

شاهد: كتائب القسام تعرض مشاهد لطائرة "شهاب" التي أدخلتها الخدمة خلال معركة سيف القدس
طائرة بدون طيار - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لطائرة "شهاب" التي أدخلتها الخدمة خلال معركة "سيف القدس" الجارية.


 



وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، بأنها نفذت عدة هجمات عبر طائرات مسيرة.

وقالت في بيان مقتضب: "كتائب القسام نفذت عدة هجمات ضد أهدافٍ صهيونية عبر طائراتٍ مسيرةٍ انتحارية".

ولاحقاً أصدرت كتائب القسام بياناً قالت فيه: "بعون الله وقوته وتوفيقه أدخلت كتائب القسام سلاحاً جديداً إلى الخدمة في معركة (سيف القدس)".

وأضافت: "تم استهداف بعددٍ من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز شهاب محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر أمس الأربعاء، وتحشداتٍ عسكريةً على تخوم قطاع غزة ظهر اليوم الخميس، وذلك رداً على العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واغتيال ثلةٍ من قادة ومهندسي القسام، ونعد العدو بالمزيد طالما استمر في عدوانه".

ووفق قناة (كان)، فإن طائرة مسيرة مفخخة نجحت في اختراق أجواء غلاف غزة، وانفجرت فوق احد الكيبوتسات، فيما لم تقع إصابات.

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