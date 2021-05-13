قيادي بـ "الجهاد": المقاومة تدافع عن شرف القدس والأمة





وبيّن بأن "قادة الاحتلال وإعلامهم يكذبون ويتبادلون الاتهامات، وجيش العدو يتحدث عن بنك أهداف للمقاومة فيما هو يقصف عشوائياً الأطفال في البيوت ويقصف الشوارع والبنى التحتية".



وأشار الهندي إلى أن نتنياهو يحاول أن يصنع صور نصر باغتيال الشهيد باسم عيسى "وهو يعرف ان عشرات القادة من السرايا و القسام مستعدون للشهادة".



وتابع بالقول: بعض قادة الاحتلال يلوحون باجتياح بري لغزة، وهذا ما تنتظره المقاومة..غطرسة القوة تعمي أبصارهم، وصبر شعبنا و إعداد مجاهدينا يمنحنا الثقة ويفاجئ المنطقة و العالم".



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د.محمد الهندي، أن "المقاومة تدافع عن القدس وشرف الأمة ومستقبل شعبها وأمتها".وقال في تصريح صحفي اليوم الخميس: القدس هدفنا وبوصلتنا وتحريرها واجبنا، معركتنا معركة إيمان وإرادة قبل كونها معركة وسائل وأدوات".وأضاف: معنويات شعبنا في السماء وهو يرى صواريخه تغطي سماء كل الوطن السليب ويرى كل شعبنا على قلب رجل واحد في القدس وفي أراضينا ومدننا المحتلة عام 48 وفي ضفة الشموخ وغزة المقاومة وفي الشتات وهي تهتف للأقصى وللمقاومة، وفيما يسمى دولة إسرائيل متوترة ومرتبكة ومشلولة".