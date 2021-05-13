غزة: تعميم "مهم" للمواطنين بشأن تصوير ونشر لحظات إطلاق صواريخ المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، تعميماً "مهماً" للمواطنين بشأن تصور ونشر لحظات إطلاق الصواريخ صوب مدن الاحتلال.
وقال في التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "استجابة لطلب مقاومتنا الباسلة، نهيب بكم ضرورة عدم التصوير ونشر لحظات إطلاق الصواريخ تجاه العدو، لما فيها من إضرار بتجهيزات مقاومتنا الباسلة".
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، تعميماً "مهماً" للمواطنين بشأن تصور ونشر لحظات إطلاق الصواريخ صوب مدن الاحتلال.
وقال في التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "استجابة لطلب مقاومتنا الباسلة، نهيب بكم ضرورة عدم التصوير ونشر لحظات إطلاق الصواريخ تجاه العدو، لما فيها من إضرار بتجهيزات مقاومتنا الباسلة".
وتابع: عدم تصوير هذا الشيء، يمنع لتحديد أماكن إطلاق الصواريخ، "أو استفادة الاحتلال منها بتوفير ذرائع لقصفه".
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