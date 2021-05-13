غزة: تعميم "مهم" للمواطنين بشأن تصوير ونشر لحظات إطلاق صواريخ المقاومة





وتابع: عدم تصوير هذا الشيء، يمنع لتحديد أماكن إطلاق الصواريخ، "أو استفادة الاحتلال منها بتوفير ذرائع لقصفه".





رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، تعميماً "مهماً" للمواطنين بشأن تصور ونشر لحظات إطلاق الصواريخ صوب مدن الاحتلال.وقال في التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "استجابة لطلب مقاومتنا الباسلة، نهيب بكم ضرورة عدم التصوير ونشر لحظات إطلاق الصواريخ تجاه العدو، لما فيها من إضرار بتجهيزات مقاومتنا الباسلة".