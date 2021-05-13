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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يوجه الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لتقديم واجبها تجاه القطاع

الرئيس عباس يوجه الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لتقديم واجبها تجاه القطاع
الرئيس عباس خلال اجتماع القيادة
رام الله - دنيا الوطن
هاتف الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، للاطمئنان على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والأوضاع هناك نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي.

ووجه خلال الاتصال، بتسخير كل الإمكانيات التي من شأنها تخفيف معاناة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم، مؤكدا أنه وجه الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لتقديم واجبها تجاه أبناء شعبنا، وتقديم كل ما من شأنه تخفيف معاناة أبناء شعبنا مع تصاعد العدوان الإسرائيلي.

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