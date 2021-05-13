شاهد:بعد تصريح أبو عبيدة.. إطلاق رشقات بما لا يقل عن 100 صاروخ صوب إسرائيل









رام الله - دنيا الوطنانطلق ظهر اليوم الخميس، وابل كثيف من الصواريخ، حيث ضرب مدن وسط إسرائيل.يأتي ذلك تزامناً مع تصريح لكتائب القسام، أعلنت فيه بأنها قصفت تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية.ووفق مراسل (القناة 12) فإنه ما لا يقل عن 100 صاروخ أطلقت من غزة، ومعلومات أولية عن إصابات بالقرب من كريات جاتز.وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن إدخال صاروخ جديد إلى الخدمة لضرب المناطق المحتلة، بمدى أكبر.وقال أبو عبيدة: "بسم الله وبقوة الله وعلى بركة الله، وبأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250كم وبقوة تدميرية هي الأكبر؛ نصرة للأقصى وجزءًا من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم".وأضاف أبو عبيدة "ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدفٍ نحدده ونقرره بعون الله".وأكد أنه "بناءً على ذلك، فإن قائد الأركان يدعو شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة، والله أكبر وما النصر إلا من عند الله".