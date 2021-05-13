الرئيس عباس: ندعو الاتحاد الأوروبي والرباعية للعب دور محوري لخلق أفق سياسي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، آخر التطورات والأحداث في مدينة القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية.



وطالب الرئيس عباس، خلال اتصال هاتفي، بوقف العدوان الاجرامي الاسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وفي كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد ابناء شعبنا، ومقدساتنا الإسلامية، والمسيحية، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، ومنع الاستيلاء على أراضي ومنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.



وأكّد على أهمية قيام فرنسا والاتحاد الأوروبي وأطراف الرباعية بلعب دور محوري لخلق أفق سياسي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام يضمن انهاء الاحتلال، واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.



بدوره، ذكر الرئيس الفرنسي، على أنّ بلاده تبذل جهودًا مع الأطراف ذات العلاقة، للوصول إلى تهدئة تضمن وقف التصعيد الجاري حاليًا.



وشدّد ماكرون، على أهمية العمل وبشكل فوري للوصول إلى التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات هذا التصعيد.