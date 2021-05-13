جيش الاحتلال: استهدفنا مجمعًا عسكريًا جنوب قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، استهدافه مجمعًا عسكريًا جنوب قطاع غزة.



وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "هاجم الجيش الإسرائيلي مجمعا عسكريا بثلاث راجمات مضادة للدبابات من قبل منظمة حماس في جنوب قطاع غزة".