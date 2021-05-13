جيش الاحتلال: استهدفنا مجمعًا عسكريًا جنوب قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، استهدافه مجمعًا عسكريًا جنوب قطاع غزة.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "هاجم الجيش الإسرائيلي مجمعا عسكريا بثلاث راجمات مضادة للدبابات من قبل منظمة حماس في جنوب قطاع غزة".
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، استهدافه مجمعًا عسكريًا جنوب قطاع غزة.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "هاجم الجيش الإسرائيلي مجمعا عسكريا بثلاث راجمات مضادة للدبابات من قبل منظمة حماس في جنوب قطاع غزة".
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