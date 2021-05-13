عاجل

  • طُلب من سكان الغلاف إغلاق كاميرات المراقبة بالمنازل والشركات بعد معلومات استخبارية تفيد بأن حماس تشن حرباً الكترونية

  • مراسلنا: استهداف إسرائيلي لباراكس قرب السنفور بحي التفاح ولا إصابات

  • كتائب القسام: نفذنا عدة هجمات ضد أهدافٍ صهيونية عبر طائراتٍ مسيرةٍ انتحارية

شؤون فلسطينية

ماكرون: فرنسا تبذل جهوداً للوصول لتهدئة تضمن وقف التصعيد

ماكرون: فرنسا تبذل جهوداً للوصول لتهدئة تضمن وقف التصعيد
قصف إسرائيلي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
جرى اتصال هاتفي، اليوم الخميس، بين الرئيس محمود عباس، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لبحث التطورات والأحداث في مدينة القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية.

وأكد، خلال الاتصال الهاتفي، على ضرورة وقف العدوان الاجرامي الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وفي كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، ومقدساتنا الإسلامية، والمسيحية، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، ومنع الاستيلاء على أراضي ومنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وشدد الرئيس على أهمية قيام فرنسا والاتحاد الأوروبي وأطراف الرباعية بلعب دور محوري لخلق أفق سياسي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام يضمن انهاء الاحتلال، واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي، أن بلاده تبذل جهودا مع الأطراف ذات العلاقة، للوصول إلى تهدئة تضمن وقف التصعيد الجاري حاليا، مشدداً على أهمية العمل وبشكل فوري للوصول إلى التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات هذا التصعيد.

أخبار ذات صلة

لأول مرة.. كتائب القسام تعلن تنفيذ عدة هجمات ضد أهدافٍ إسرائيلية عبر طائراتٍ مسيرةٍ

لأول مرة.. كتائب القسام تعلن تنفيذ عدة هجمات ضد أهدافٍ إسرائيلية عبر طائراتٍ مسيرةٍ

شاهد:بعد تصريح أبو عبيدة.. إطلاق رشقات بما لا يقل عن 100 صاروخ صوب إسرائيل

شاهد:بعد تصريح أبو عبيدة.. إطلاق رشقات بما لا يقل عن 100 صاروخ صوب إسرائيل

الرئيس عباس: ندعو الاتحاد الأوروبي والرباعية للعب دور محوري لخلق أفق سياسي

الرئيس عباس: ندعو الاتحاد الأوروبي والرباعية للعب دور محوري لخلق أفق سياسي

كتائب القسام تُدخل صاروخ &#34;عياش&#34; إلى الخدمة لأول مرة بمدى 250 كم

كتائب القسام تُدخل صاروخ "عياش" إلى الخدمة لأول مرة بمدى 250 كم

جيش الاحتلال: استهدفنا مجمعًا عسكريًا جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال: استهدفنا مجمعًا عسكريًا جنوب قطاع غزة

إصابتان باستهداف شقة سكنية شرق مدينة غزة

إصابتان باستهداف شقة سكنية شرق مدينة غزة

شاهد: نجاة طفلين بأعجوبة من آثار قصف إسرائيلي بغزة

شاهد: نجاة طفلين بأعجوبة من آثار قصف إسرائيلي بغزة

أبو عبيدة: قرار قصف تل أبيب وديمونة والقدس أسهل علينا من شربة الماء

أبو عبيدة: قرار قصف تل أبيب وديمونة والقدس أسهل علينا من شربة الماء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: ندعو الاتحاد الأوروبي والرباعية للعب دور محوري لخلق أفق سياسي

الرئيس عباس: ندعو الاتحاد الأوروبي والرباعية للعب دور محوري لخلق أفق سياسي

ماكرون: فرنسا تبذل جهوداً للوصول لتهدئة تضمن وقف التصعيد

ماكرون: فرنسا تبذل جهوداً للوصول لتهدئة تضمن وقف التصعيد

إصابتان باستهداف شقة سكنية شرق مدينة غزة

إصابتان باستهداف شقة سكنية شرق مدينة غزة

الديمقراطية: تنفيذية المنظمة تستقيل من مسؤولياتها الوطنية

الديمقراطية: تنفيذية المنظمة تستقيل من مسؤولياتها الوطنية

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف عدد إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة تكشف عدد إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أهالي خانيونس يشيِّعون جثماني الشهيدين الطفلين &#34;العمور&#34;

أهالي خانيونس يشيِّعون جثماني الشهيدين الطفلين "العمور"

غزة: دمار كبير يلحق بشبكات الكهرباء في شارع عمر المختار الهوائية والأرضية

غزة: دمار كبير يلحق بشبكات الكهرباء في شارع عمر المختار الهوائية والأرضية

عيسى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب و ضد الإنسانية وسياسيوها يتحملون المسؤولية الجنائية

عيسى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب و ضد الإنسانية وسياسيوها يتحملون المسؤولية الجنائية

منوعات

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني &#34;ميا خليفة أشرف منكم&#34;

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني "ميا خليفة أشرف منكم"

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

عربي

شاهد: 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

شاهد: 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس