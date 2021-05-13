ماكرون: فرنسا تبذل جهوداً للوصول لتهدئة تضمن وقف التصعيد

قصف إسرائيلي بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

جرى اتصال هاتفي، اليوم الخميس، بين الرئيس محمود عباس، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لبحث التطورات والأحداث في مدينة القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية.



وأكد، خلال الاتصال الهاتفي، على ضرورة وقف العدوان الاجرامي الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وفي كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، ومقدساتنا الإسلامية، والمسيحية، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، ومنع الاستيلاء على أراضي ومنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.



وشدد الرئيس على أهمية قيام فرنسا والاتحاد الأوروبي وأطراف الرباعية بلعب دور محوري لخلق أفق سياسي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام يضمن انهاء الاحتلال، واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.



من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي، أن بلاده تبذل جهودا مع الأطراف ذات العلاقة، للوصول إلى تهدئة تضمن وقف التصعيد الجاري حاليا، مشدداً على أهمية العمل وبشكل فوري للوصول إلى التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات هذا التصعيد.