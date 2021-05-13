شؤون فلسطينية

الديمقراطية: تنفيذية المنظمة تستقيل من مسؤولياتها الوطنية

الديمقراطية: تنفيذية المنظمة تستقيل من مسؤولياتها الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الخميس، ما أسفر عنه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه إعلان عن استقالة التنفيذية من مسؤولياتها الوطنية، وتأكيد جديد على حالة العجز التي تعيشها هذه الهيئة، ومدى التهميش الذي وصلت إليه، فضلاً عن كونه تأكيداً جديداً على عجز النظام السياسي الفلسطيني في صيغته الحالية عن تقديم ما يعزز صمود شعبنا في المواجهة الوطنية ضد الاحتلال والاستيطان.

و قالت الجبهة: "لقد أضاعت اللجنة التنفيذية فرصة ذهبية لتستعيد من خلالها دورها القيادي، وأكدت مجدداً أنها هيئة مدمنة على التهرب من مسؤولياتها عبر تشكيل اللجان التي لم تنتج ما يمكن أن يقدم فائدة لشعبنا ونضاله، وكان على التنفيذية أن تأخذ بخيارات شعبنا في المقاومة والصمود، وأن تعمل على التنفيذ الفوري لقراراتها وقرارات المجالس الوطنية والمجالس المركزية في إعادة صياغة العلاقة مع دولة الاحتلال، والتحرر من كل الاتفاقيات المعقودة معها، وفي مقدمها اتفاق أوسلو وكل التزاماته".

وختمت الجبهة مؤكدة على أن شعبنا سيواصل صموده وثباته ومقاومته، في القدس والشيخ جراح، وقطاع غزة وأنحاء الضفة الفلسطينية، وأن التاريخ سوف يسجل أنه في الوقت الذي كان فيه شعب فلسطين يرسم ملحمة جديدة من ملاحم النضال البطولي، كانت اللجنة التنفيذية تتصرف كالأعمى الذي يبحث عن قط أسود في غرفة مظلمة، والقط غير موجود.

أخبار ذات صلة

شاهد: نجاة طفلين بأعجوبة من آثار قصف إسرائيلي بغزة

شاهد: نجاة طفلين بأعجوبة من آثار قصف إسرائيلي بغزة

أبو عبيدة: قرار قصف تل أبيب وديمونة والقدس أسهل علينا من شربة الماء

أبو عبيدة: قرار قصف تل أبيب وديمونة والقدس أسهل علينا من شربة الماء

كوهين: قررنا بالإجماع رفض جميع اتصالات جهود وقف إطلاق النار المختلفة

كوهين: قررنا بالإجماع رفض جميع اتصالات جهود وقف إطلاق النار المختلفة

(هآرتس): الجيش يستعد لمطالبة المستوى السياسي بإنهاء جولة القتال بغزة بأسرع وقت ممكن

(هآرتس): الجيش يستعد لمطالبة المستوى السياسي بإنهاء جولة القتال بغزة بأسرع وقت ممكن

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف عدد إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة تكشف عدد إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أهالي خانيونس يشيِّعون جثماني الشهيدين الطفلين &#34;العمور&#34;

أهالي خانيونس يشيِّعون جثماني الشهيدين الطفلين "العمور"

جيش الاحتلال ينتظر أمرًا للبدء بعملية برية في قطاع غزة

جيش الاحتلال ينتظر أمرًا للبدء بعملية برية في قطاع غزة

غزة: دمار كبير يلحق بشبكات الكهرباء في شارع عمر المختار الهوائية والأرضية

غزة: دمار كبير يلحق بشبكات الكهرباء في شارع عمر المختار الهوائية والأرضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: تنفيذية المنظمة تستقيل من مسؤولياتها الوطنية

الديمقراطية: تنفيذية المنظمة تستقيل من مسؤولياتها الوطنية

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف عدد إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة تكشف عدد إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أهالي خانيونس يشيِّعون جثماني الشهيدين الطفلين &#34;العمور&#34;

أهالي خانيونس يشيِّعون جثماني الشهيدين الطفلين "العمور"

غزة: دمار كبير يلحق بشبكات الكهرباء في شارع عمر المختار الهوائية والأرضية

غزة: دمار كبير يلحق بشبكات الكهرباء في شارع عمر المختار الهوائية والأرضية

عيسى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب و ضد الإنسانية وسياسيوها يتحملون المسؤولية الجنائية

عيسى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب و ضد الإنسانية وسياسيوها يتحملون المسؤولية الجنائية

مواجهات بين الشبان والشرطة الإسرائيلية في كفر قاسم

مواجهات بين الشبان والشرطة الإسرائيلية في كفر قاسم

نيابة عن الرئيس.. اشتية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس ياسر عرفات

نيابة عن الرئيس.. اشتية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس ياسر عرفات

إغلاق مطار &#34;بن غوريون&#34; بسبب صواريخ غزة

إغلاق مطار "بن غوريون" بسبب صواريخ غزة

منوعات

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني &#34;ميا خليفة أشرف منكم&#34;

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني "ميا خليفة أشرف منكم"

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

عربي

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة

أبو الغيط: القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة استعراضًا بائسًا للقوة