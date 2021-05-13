كوهين: قررنا بالإجماع رفض جميع اتصالات جهود وقف إطلاق النار المختلفة





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال أمس الأربعاء، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.





ووفق نتنياهو، فقد قال لـ "بايدن" إن إسرائيل ستواصل العمل من أجل ضرب القدرات العسكرية لحماس ولباقي التنظيمات الإرهابية العاملة في قطاع غزة، وفق تعبيره.



وكانت صحية (هآرتس) أفادت اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال يستعد لحقيقة أن المستوى السياسي سيطالبهم بإنهاء جولة القتال في غزة بأسرع وقت ممكن.



وأضافت الصحيفة بأن يعود ذلك الطلب للمواجهات العنيفة في جميع أنحاء إسرائيل والخوف من فقدان السيطرة على الأمن الداخلي.



وتابعت بأن الجيش ينوي الآن زيادة معدل الهجمات في قطاع غزة لإضعاف حماس، وإلحاق ضرر كبير بقدراتها تمهيدًا لإنهاء جولة القتال في أقرب وقت ممكن خلال الأيام القادمة.



واستدركت: "لكن في الوقت نفسه تدرك مؤسسة الأمن أن هذه مخاطرة، لأن زيادة معدل الهجمات قد يؤدي في الواقع إلى التصعيد خطير من قبل حماس يصعب إيقافه".



في السياق أفاد موقع (القناة 7)، بأن وزير الجيش، بيني غانتس، أجرى مشاورات أمنية استعدادًا لاستمرار العمليات، في القطاع بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي ومدير عام وزارة الجيش اللواء احتياط أمير إيشيل، ورئيس شعبة الاستخبارات أمان ورئيس إدارة العمليات أماتس، ورئيس الشعبة الإستراتيجية ومنسق عمليات الحكومة.



رام الله - دنيا الوطننقلت إذاعة جيش الاحتلال عن وزير الاستخبارات، إيلي كوهين، إنه في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) أمس، "قررنا بالإجماع رفض جميع اتصالات جهود وقف إطلاق النار المختلفة التي تلقيناها".