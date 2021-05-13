شؤون فلسطينية

(هآرتس): الجيش يستعد لمطالبة المستوى السياسي بإنهاء جولة القتال بغزة بأسرع وقت ممكن

(هآرتس): الجيش يستعد لمطالبة المستوى السياسي بإنهاء جولة القتال بغزة بأسرع وقت ممكن
جانب من قصف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحية (هآرتس) اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال يستعد لحقيقة أن المستوى السياسي سيطالبهم بإنهاء جولة القتال في غزة بأسرع وقت ممكن.

وأضافت الصحيفة بأن يعود ذلك الطلب للمواجهات العنيفة في جميع أنحاء إسرائيل والخوف من فقدان السيطرة على الأمن الداخلي.

وتابعت بأن الجيش ينوي الآن زيادة معدل الهجمات في قطاع غزة لإضعاف حماس، وإلحاق ضرر كبير بقدراتها تمهيدًا لإنهاء جولة القتال في أقرب وقت ممكن خلال الأيام القادمة.

واستدركت: "لكن في الوقت نفسه تدرك مؤسسة الأمن أن هذه مخاطرة، لأن زيادة معدل الهجمات قد يؤدي في الواقع إلى التصعيد خطير من قبل حماس يصعب إيقافه".

في السياق أفاد موقع (القناة 7)، بأن وزير الجيش، بيني غانتس، أجرى مشاورات أمنية استعدادًا لاستمرار العمليات، في القطاع بمشاركة رئيس الأركان أفيف كوخافي ومدير عام وزارة الجيش اللواء احتياط أمير إيشيل، ورئيس شعبة الاستخبارات أمان ورئيس إدارة العمليات أماتس، ورئيس الشعبة الإستراتيجية ومنسق عمليات الحكومة.

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