"الصحة" بغزة تكشف عدد إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بغزة، إجراء 333 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة 92 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، تعافي 235 حالة جديدة من مصابي الفيروس، بالإضافة إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 105722 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 6907 حالة، وإجمالي المتعافين 97839 حالة.



وبلغ إجمالي الوفيات 976 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 119 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 99 حالة.



كما وصل إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400 جرعة، وهي تكفي ل 55200 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 38752 شخصاً.