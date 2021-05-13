أهالي خانيونس يشيِّعون جثماني الشهيدين الطفلين "العمور"

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رام الله - دنيا الوطن

شيَّع أهالي حي الفخاري شرق خانيونس، ظهر يوم الخميس، جثماني شهيدين من الأطفال، في أول أيام عيد الفطر السعيد.



وشيعت أهالي حي الفخاري شرق خانيونس، جثماني الشهيدين الطفلين عمار تيسير العمور، وحمادة عطية العمور.