جيش الاحتلال ينتظر أمرًا للبدء بعملية برية في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوناثان كونريكوس، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال ينتظر أمرًا للقيام بعملية برية في قطاع غزة.



وردًا على سؤال الصحفيين بشأن احتمال القيام بعملية برية، قال: "إن وحدات الجيش في مراحل مختلفة من الاستعدادات، بما في ذلك تعليمات قيادة الأركان العامة، إلا أنه لم يصدر أمر بتنفيذ عملية كهذه بعد وقال ننتظر الموافقة عليها ".