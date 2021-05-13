غزة: دمار كبير يلحق بشبكات الكهرباء في شارع عمر المختار الهوائية والأرضية

قالت شركة كهرباء محافظات غزة، إن دماراً كبيراً لحق بشبكات الكهرباء في شارع عمر المختار الهوائية والأرضية نتيجة القصف الذي حدث في المنطقة.





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأنه "جارى العمل على إصلاحها وإعادة تأهيلها من قبل طواقم شركة توزيع الكهرباء".









رام الله - دنيا الوطن