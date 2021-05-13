العاهل الأردني يوعز بإرسال مساعدات طبية للفلسطينيين

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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رام الله - دنيا الوطن

أوعز العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بإرسال مساعدات طبية عاجلة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وحسب ما أوردته وكالة "بترا" الأردنية الرسملة، أشارت إلى أن الملك عبد الله الثاني وجَّه طلبًا للحكومة الأردنية بإرسال مساعدات طبية عاجلة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ضوء ما يتعرض له المدنيّون من اعتداءات إسرائيلية.