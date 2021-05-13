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عيسى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب و ضد الإنسانية وسياسيوها يتحملون المسؤولية الجنائية

عيسى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب و ضد الإنسانية وسياسيوها يتحملون المسؤولية الجنائية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي بأن الجرائم التي نفذتها وتنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة "غير العضو" بحق المدنيين الفلسطينيين العزل تعتبر غير إنسانية.

وشدد عيسى على أن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1967، وخاصة في حروبها الخمسة الأخيرة ضد قطاع غزة (2008-2009 و 2012 و2014 و2019 و 2021)، وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، وخاصة في هبة الجماهير الفلسطينية الأخيرة في مدينة القدس المحتلة والتي بدأت احداثها منذ بداية شهر رمضان الفضيل للعام 2021 في حي الشيخ جراح وباب العمود وباحات وساحات المسجد الأقصى المبارك، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، تندرج تحت بند ما يسمى (جريمة الحرب)".

و أشار إلى أن دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1 و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية أولا، وتقديم التعويض المالي للأسر الفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيا.

و قال: "إن القادة السياسيون والعسكريون يتحملون أيضا المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولا، ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م ثانيا، ولنص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ثالثا، ولنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م أخيراً، والتي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين".

و أضاف عيسى" هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م، ولنص المادة 29 من نظام روما لسنة 1998".

و لفت إلى أنه من حق العائلات الفلسطينية المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها.

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