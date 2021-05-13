مواجهات بين الشبان والشرطة الإسرائيلية في كفر قاسم

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت صباح اليوم الخميس، مواجهات بين الشبان والشرطة الإسرائيلية في مدينة كفر قاسم داخل أراضي عام 1948.



وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اشتدت عقب اقتحام مجموعة كبيرة من المستوطنين للمدينة، وتحديدا في شارع السلطاني، وقامت الشرطة الإسرائيلية بملاحقة الشبان، وإطلاق الاعيرة النارية، وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم.