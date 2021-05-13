نيابة عن الرئيس.. اشتية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس ياسر عرفات

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رام الله - دنيا الوطن

وضع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بمقر الرئاسة بمدينة برام الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد.



وقال رئيس الوزراء: "اتقدم باسم سيادة الرئيس بالتهاني لشعبنا بمناسبة حلول عيد الفطر، وكنا نود ان يكون هذا العيد عيد فرح في قلوب أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، الا ان ماكينة الاحتلال وهجمته الشرسة على المسجد الأقصى والقدس، وعلى أهلنا في قطاع غزة، أدت الى اعلان سيادة الرئيس الاكتفاء بالشعائر الدينية في هذا العيد المبارك".



وأضاف اشتية: "أهلنا المرابطون في الشتات وفي قطاع غزة وفي القدس وفي كل انحاء فلسطين التاريخية كل عام وأنتم بألف بخير، ونتمنى الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا".



وتابع رئيس الوزراء: "هذا اليوم من تاريخ فلسطين نقف فيه موحدين في وجه العدوان الإسرائيلي على شعبنا في القدس وقطاع غزة، ونتمنى من الله عز وجل ان يتقبل شهداءنا الذين ارتقوا أمس وأول أمس وكافة شهداء فلسطين في اعلى المنازل".