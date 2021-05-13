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إغلاق مطار "بن غوريون" بسبب صواريخ غزة

إغلاق مطار "بن غوريون" بسبب صواريخ غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت إغلاق مطار "بن غوريون" أمام عمليات الهبوط، نظرًا لسوء الأوضاع الأمنية.

وأفادت القناة الـ13، بأنه سيتم تحويل كافة الرحلات الجوية من مطار "بن غوريون" إلى مطار "رامون"، في أعقاب استمرار إطلاق صواريخ المقاومة من قطاع غزة.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية، أطلقت خلال الأيام الماضية، مئات الصواريخ تجاه مدينة "تل أبيب" ومطار "بن غوروين"، رداً على جرائم الاحتلال في غزة.

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