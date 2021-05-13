مستوطنون يحرقون مركبة في قرية روجيب شرق نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم مجموعة من المستوطنين المتطرفين، فجر يوم الخميس، على إحراق مركبة في قرية روجيب شرق نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من مستوطني "ايتمار" هاجموا قرية روجيب، وأحرقوا مركبة تعود ملكيتها للمواطن أمجد رياض فوزي دويكا.



وأشار، إلى أن الليلة شهدت انتشارا واسعا للمستوطنين على الطرقات، الذين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة.