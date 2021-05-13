الطيران الحربي "الإسرائيلي" يستهدف بناية سكنية في حي الرمال بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرة الاحتلال الحربية، اليوم الخميس، بناية سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة.
وأغارت طائرات الاحتلال الحربية على بناية الوليد المكونة من 6 طوابق في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من المنازل المجاورة.
استهدفت طائرة الاحتلال الحربية، اليوم الخميس، بناية سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة.
وأغارت طائرات الاحتلال الحربية على بناية الوليد المكونة من 6 طوابق في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من المنازل المجاورة.
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