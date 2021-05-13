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شؤون فلسطينية

الطيران الحربي "الإسرائيلي" يستهدف بناية سكنية في حي الرمال بغزة

الطيران الحربي "الإسرائيلي" يستهدف بناية سكنية في حي الرمال بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرة الاحتلال الحربية، اليوم الخميس، بناية سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال الحربية على بناية الوليد المكونة من 6 طوابق في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من المنازل المجاورة.

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