الطيران الحربي "الإسرائيلي" يستهدف بناية سكنية في حي الرمال بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

استهدفت طائرة الاحتلال الحربية، اليوم الخميس، بناية سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة.



وأغارت طائرات الاحتلال الحربية على بناية الوليد المكونة من 6 طوابق في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من المنازل المجاورة.