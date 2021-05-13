الاحتلال يعتقل 8 مواطنين برام الله ومستوطنون يحرقون مركبة بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في قرى وبلدات شمالي مدينة رام الله، عقب دهم وتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، في اليوم الأول من عيد الفطر.



وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر حمود ناصر من بلدة أبو شخيدم شمالي رام الله، علمًا أنه شقيق الأسير زياد الصوص والمحكوم بالسجن 4 مؤبدات.



وقالت مصادر محلية: "إن الاحتلال اعتقل 7 مواطنين من قرية المغير شمال شرقي رام الله، وهم: الشقيقان ربيع وعوض خالد أبو نعيم، أنس زكي أبو عليا، حامد أبو نعيم، حيدر محمود أبو نعيم، عبد الكريم كامل أبو عليا، وقصي جهاد نعسان".



وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيرزيت شمالي رام الله، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص في قدمه.



وفي سياق متصل، أحرق مستوطنون، فجر اليوم الخميس، مركبة فلسطينية في قرية روجيب جنوب شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.



وقالت مصادر محلية: "إن مستوطني "إيتمار" أحرقوا مركبة المواطن أمجد رياض دويكات في المناطق المتطرفة من قرية

روجيب".



وشهدت الليلة الماضية انتشارا واسعا للمستوطنين على الطرقات، الذين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة.