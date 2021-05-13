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شؤون فلسطينية

100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى

100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى ‏عشرات الآلاف صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الأقصى المبارك، وانطلقت بعد الصلاة مسيرة داخل باحاته دعما
للمقاومة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 100 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد بالمسجد الأقصى المبارك، حيث لفتت إلى أن الآلاف بدأوا بالاحتشاد في باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى.

وأشارت مصادر مقدسية أن آلاف الشباب هتفوا للقدس والأقصى وغزة ومقـاومتها بعد صلاتي الفجر وعيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك.

وشهدت ساحات المسجد الأقصى تكبيرات المرابطين ابتهاجا بصواريخ المقاومة، فيما رفعت صور قيادة حركة حماس في ساحات المسجد

وبدوره قال خطيب المسجد الأقصى خلال خطبة صلاة العيد: "افرحوا بالعيد ولا تنكسوا الأعلام؛ لأن رايات الإسلام لا
تنكّس، و نعزي أنفسنا في جامعة الدول العربية الهزيلة التي لم تتخذ أي موقف إزاء ما يحدث في القدس".

وجدد خطيب الأقصى رفض التطبيع العربي مع الاحتلال، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني لن يرضى بأي اتفاق يمس بحرمة المسجد الأقصى.

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