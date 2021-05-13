حالة الطقس: انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون الجو، يوم غدٍ الجمعة، معتدلا في معظم المناطق، حارا نسبيا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والسبت، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتنبأت أن يكون الجو، الأحد المقبل، حارا نسبيا في معظم المناطق، حارا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.