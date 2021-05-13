مدفعية الاحتلال تقصف شرقي قطاع غزة في اليوم الرابع للعدوان

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، استشهد على إثره 72 شهيدا وأصيب أكثر من 388 مصابا.



وقال جيش الاحتلال: إنه مستعد لاحتمال القيام بمناورة برية بعد توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة.



وصباح اليوم، استشهد مواطن في قصف لمنطقة الفخاري شرق خانيونس، كما تم استهداف منطقة السناطي بالمدفعية.



أما مدفعية الاحتلال المتمركزة في موقع 16 شرقي بيت حانون فقد أطلقت 4 قذائف بالقرب من أبراج زايد و3 قذائف أخرى بالقرب من معهد حمودة شمال بيت لاهيا.



كما دمرت طائرات الاحتلال عمارة الوليد في حي الرمال وسط مدينة غزة، دون أن يُبلغ عن وجود إصابات، فيما قالت شركة كهرباء غزة: إن دمارا كبيرا لحق بشبكات الكهرباء في شارع عمر المختار الهوائية والأرضية نتيجة القصف الذي حدث في المنطقة، وجارى العمل على إصلاحها وإعادة تأهيلها من قبل طواقم شركة توزيع الكهرباء.



وحذرت وزارة الصحة بغزة، من امكانية وجود غازات سامة، حيث قالت: "وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين، وقد تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق".



وأضافت: "جاء ذلك مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر الى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة وقد تم أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة".