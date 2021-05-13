الصحة بغزة: وصلت جثامين مواطنين عليها أعراض تُشير لاحتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، تصريحًا صحفيًا، أشارت من خلاله لإمكانية وجود غازات سامة.



وقالت الصحة بغزة: "وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين، وقد تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق".



وأضافت: "جاء ذلك مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر الى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة وقد تم أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة".