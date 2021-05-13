الصحة بغزة: وصلت جثامين مواطنين عليها أعراض تُشير لاحتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، تصريحًا صحفيًا، أشارت من خلاله لإمكانية وجود غازات سامة.
وقالت الصحة بغزة: "وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين، وقد تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق".
وأضافت: "جاء ذلك مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر الى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة وقد تم أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة".
أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، تصريحًا صحفيًا، أشارت من خلاله لإمكانية وجود غازات سامة.
وقالت الصحة بغزة: "وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين، وقد تبين من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق".
وأضافت: "جاء ذلك مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر الى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة وقد تم أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة".
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