نابلس: الاحتلال يقتحم منزل الشهيد محمد النجار ويستجوب ذويه

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزل الشهيد محمد عمر النجار في مدينة نابلس، واستجوبت ذويه.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت منزل الشهيد النجار في شارع التعاون، وأجرت تحقيقا مع ذويه.



واندلعت مواجهات مع الشبان خلال اقتحام المدينة، وسط إطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.



يذكر ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب محمد النجار (36 عاما)، ليلة امس، وذلك بالقرب من بلدة مادما جنوب نابلس، ما أدى إلى استشهاده على الفور.