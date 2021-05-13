بيت لحم: مواجهات في قرية حرملة واغلاق المدخل الشرقي لمراح رباح

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أول ايام عيد الفطر السعيد، في قرية حرملة شرق بيت لحم، وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الشرقي لقرية مراح رباح.



وأفادت مصادر أمنية، بأن المواجهات اندلعت على مدخل حرملة الجنوبي الشرقي، استخدم جنود الاحتلال خلالها الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوتية، دون ان يبلغ عن اصابات.



وفي قرية مراح رباح جنوبا، اغلقت قوات الاحتلال بعد منتصف ليلة امس مدخل القرية بواسطة بوابة حديدية.



يذكر ان مراح رباح تتعرض منذ يومين الى اقتحامات متكررة واعتقالات من قبل قوات الاحتلال.



في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال فجرا الشابين محمد جعفر دعدوع (19 عاما) ، ومحمود عيسى صلاح (22 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في بلدة الخضر جنوبا، التي شهدت عقب اقتحامها مواجهات في منطقة البوابة على الشارع الرئيسي القدس- الخليل.